São Paulo empata com o Bragantino e aumenta o jejum

Com o resultado, o São Paulo 'se safou' de terminar a rodada na zona de rebaixamento, mas aumentou o jejum e chegou a cinco rodadas sem vencer. Agora, são quatro derrotas e um empate. O Tricolor aparece na 16ª posição, alcançando os 13 pontos - o Vitória, 17º colocado, só empatou com o Botafogo e ficou com 12 pontos.

O São Paulo segue em situação delicada no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (16), o Tricolor empatou em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, em duelo válido pela 14ª rodada do torneio nacional. André Silva anotou os dois gols da equipe visitante, enquanto Guzmán Rodríguez e Hurtado foram às redes pelo Massa Bruta.

Agora, as duas equipes voltam a campo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo encara o Corinthians neste sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis. Enquanto isso, o Red Bull Bragantino mede forças contra o Vitória no domingo, a partir das 16h, no Barradão.

O jogo

O São Paulo começou a partida melhor que o Red Bull Bragantino e fez valer tal superioridade ainda nos primeiros minutos. Cédric Soares lançou Luciano em profundidade pelo lado direito. O camisa 10 tocou para Bobadilla, que devolveu. Luciano cruzou com a perna esquerda. André Silva estava atento e se antecipou à zaga rival, cabeceando para o fundo do gol e abrindo o placar para o Tricolor.

Aos 17 minutos, em uma jogada despretensiosa, o São Paulo quase aumentou a vantagem no marcador. Alan Franco recuperou ainda no meio-campo e a bola ficou com Bobadilla. O paraguaio cruzou para dentro da área e Luciano subiu sozinho para cabecear, mas Cleiton estava atento e fez a defesa.