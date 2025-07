Neymar decide no fim, Santos bate o Flamengo por 1 a 0

O Santos contou com o brilho de Neymar para vencer o Flamengo por 1 a 0, nesta quarta-feira (16), na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante marcou o gol decisivo da vitória dos paulistas já na reta final do segundo tempo.

O jogo ainda marcou a estreia oficial de Robinho Jr. no profissional. O meia-atacante é filho do ex-jogador Robinho, que fez história com a camisa do Peixe e hoje está preso. O jogador de 17 anos já havia ganhado alguns minutos no amistoso contra a Desportiva Ferroviária. Nesta noite, ele entrou no decorrer do segundo tempo e animou os torcedores com algumas jogadas de efeito, inclusive a pedalada, drible característico do seu pai.

Com o resultado, o Peixe engatou a segunda vitória seguida no torneio e pulou para o 14º lugar, com 14 pontos, dois a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento. O Rubro-Negro, por sua vez, segue na liderança, com 27, mas pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro, que tem a mesma pontuação e visita o Fluminense na quinta-feira.