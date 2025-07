Corinthians bate o Ceará por 1 a 0 e volta a vencer

O Corinthians ganhou do Ceará por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, na Arena Castelão, com gol de Talles Magno. A equipe de Dorival Júnior, assim, voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro depois de quatro rodadas.

O Timão ultrapassou os cearenses e agora é o nono colocado do torneio, com 19 pontos. O Vozão está uma posição abaixo na tabela de classificação, com 18.

O Corinthians agora tem pela frente o clássico contra o São Paulo. O Majestoso, válido pela 15ª rodada do Brasileirão, está agendado para este sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis.