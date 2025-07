Palmeiras empata com o Mirassol em 1 a 1

O Palmeiras retornou ao Campeonato Brasileiro com um empate por 1 a 1 com o Mirassol, na noite desta quarta-feira (16). A equipe alviverde saiu em vantagem com Facundo Torres, mas viu o time do interior buscar a igualdade com Chico da Costa, em duelo da 14ª rodada do torneio, que aconteceu no Allianz Parque.

A partida marcou a estreia de Ramón Sosa, que foi anunciado como reforço na última semana. Com este resultado, o Verdão desperdiçou a chance de voltar ao G4 do Brasileirão. O time comandado pelo técnico Abel Ferreira ocupa a quinta posição, com 23 pontos. O Mirassol fica em décimo lugar, com 18 pontos.

O Palmeiras volta a campo neste domingo, contra o Atlético-MG, pela 15ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 17h30 (de Brasília), novamente no Allianz Parque. Já o Mirassol volta a jogar em casa, contra o Santos, no sábado (19), às 18h30.

Primeiro tempo