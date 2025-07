Prefeitura abre inscrições do concurso ‘Miss e Mister 60+'

A Prefeitura de Bauru, por meio das Secretarias de Cultura, de Assistência Social e do Fundo Social de Solidariedade, abriu na última semana a 14ª edição do concurso ‘Miss e Mister 60+’ Bauru 2025, organizado em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa (Comupi). As inscrições ficarão abertas até o dia 12 de agosto, no link https://www2.bauru.sp.gov.br/inscricao.aspx?i=48

Podem participar as pessoas com 60 anos de idade ou mais. O evento está previsto para o dia 1 de outubro, às 19h. O concurso ‘Miss e Mister 60+’ Bauru é uma iniciativa já consolidada no calendário municipal, que tem como principal objetivo reconhecer, valorizar e dar visibilidade à pessoa idosa, promovendo momentos de integração, convivência e fortalecimento da autoestima. Além de destacar a beleza, a simpatia e a elegância dos participantes, o evento também reforça o compromisso da administração municipal com políticas públicas voltadas ao envelhecimento ativo, saudável e participativo.

Para a prefeitura, o concurso ‘Miss e Mister 60+’ representa muito mais do que um desfile de beleza. É uma ação que valoriza a história, o protagonismo e a participação social da pessoa idosa, fortalecendo vínculos familiares e comunitários e criando oportunidades para novos encontros, amizades e aprendizados. O evento se consolida a cada edição como um espaço de incentivo ao bem-estar, à convivência social e à integração entre gerações.