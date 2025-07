Vaca cai em boca de lobo em Bauru, fica presa e é resgatada

Uma vaca caiu em uma boca de lobo, ficou presa e foi resgatada por uma força-tarefa formada por servidores municipais e protetores de animais, na manhã desta quarta-feira (16), na quadra 14 da alameda Sócrates, no Parque Roosevelt, em Bauru.

O diretor da Secretaria Municipal de Infraestrutura (antiga Obras), Etelvino Zacarias Martins, o Teo, acompanhou o trabalho após ter sido acionado. “O animal estava completamente dentro da boca de lobo. A vaca caiu pela abertura padrão. Ela passou inteirinha por ali. Recebemos apoio da Semma (Secretaria do Meio Ambiente) e do vereador Julio César (PP), que representa a Arca da Fé”, comentou.

De acordo com ele, o servidor Edwaldo Costa, com anos de experiência no município, liderou o resgate.