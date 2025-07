Sub-15 e Sub-17 do Norusca entram em férias no Paulista

As categorias Sub-15 e Sub-17 do Noroeste entraram em campo novamente neste final de semana, no Alfredão, e ambas seguem com grandes chances de classificação à terceira fase do Campeonato Paulista.

O Sub-15, sob o comando do técnico Marcelo Santos, venceu o Juventus por 3 a 2, com dois gols do camisa 10, Kauã Henry, e mais um do artilheiro Diogo, que chegou a 13 gols na competição. Já o Sub-17, comandado pelo treinador Halisson Santos, empatou em 1 a 1 com o Real Soccer. O gol noroestino foi marcado pelo camisa 10, Arthur Oliveira.

RECESSO