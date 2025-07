Policiais Civis de SP definem ação digital por nova Lei Orgânica

O Fórum Resiste-PC, composto por 16 entidades de classe representativas da Polícia Civil de São Paulo, definiu, em reunião, os próximos passos para sensibilizar a sociedade e o governo sobre a importância de uma Lei Orgânica elaborada e aprovada em conjunto com os policiais civis.

A primeira ação será uma mobilização digital, marcada este dia 16 de julho, com o objetivo de reivindicar a apresentação do projeto, a participação efetiva da categoria e a aprovação da Lei Orgânica da Polícia Civil, que, segundo o grupo, "segue sem avanços concretos nas tratativas, inclusive após o encerramento do prazo de 120 dias do Grupo de Trabalho", afirma André Santos Pereira, coordenador do Fórum Resiste-PC (Fórum Interassociativo e Intersindical das Carreiras Policiais Civis do Estado de São Paulo) e presidente da ADPESP (Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo).

O movimento, sob o lema "Lei Orgânica Já: a segurança de verdade começa com a valorização da Polícia Civil", denuncia que a população está, na prática, desprotegida por uma Polícia Civil esquecida e sucateada. Na medida em que se fragiliza a instituição responsável pela investigação criminal, o crime se fortalece.