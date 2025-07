Influenza já matou 17 em Bauru, que tem baixa cobertura vacinal

'RESPONSABILIDADE'

"Não há muito como explicar o motivo de as gestantes não estarem vacinadas, de os pais não levarem seus filhos para tomar vacina. Há uma permissividade na nossa sociedade e falta responsabilidade. Então, neste ano, a gripe matou mais pessoas do que em anos anteriores. No ano passado, a Covid matou mais do que a dengue. Tem vacinas gratuitas sobrando na rede pública e a população que faz parte do público-alvo continua morrendo sem se vacinar", lamenta.

Além da baixa adesão, Pesce menciona que as temperaturas mais baixas e por um período mais prolongado no inverno deste ano também ajudam a explicar a alta de casos de Influenza. Ele lembra que, justamente por este período ser mais propício para a disseminação da doença, a vacinação começa com meses de antecedência para que todos pudessem estar protegidos agora. "Com o frio, alguns fatores climáticos e sociais favorecem a transmissão, como o fato de as pessoas ficarem mais próximas e confinadas, terem mais problemas de motilidade das vias aéreas e enfrentarem baixos índices de umidade relativa do ar", cita.