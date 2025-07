Entrelinhas

Nomeações

O governo municipal publicou no Diário Oficial (DO) do último final de semana novas nomeações a cargos em comissão a cargos criados por ocasião da legislação que instituiu o novo organograma da Prefeitura de Bauru, arcabouço que deve sofrer uma série de mudanças como prometeu a administração ao Ministério Público (MP) - que apura potenciais inconstitucionalidades no texto.

Quem leva mais?