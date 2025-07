Suéllen assina ordem para início do Plano de Arborização

A prefeita Suéllen Rosim (PSD) assinou nesta segunda-feira (14) a ordem de serviço para o início da elaboração do Plano Diretor de Arborização de Bauru. O trabalho será executado pela empresa Neofloresta Serviços Ecossistêmicos, vencedora da licitação, com prazo de um ano para a conclusão. Também participaram da assinatura a secretária do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Cilene Bordezan, e o diretor executivo da empresa, Ciro Costa.

O Plano Diretor de Arborização Urbana vai definir o planejamento e a gestão da arborização no município, visando o aumento da resiliência de Bauru às mudanças climáticas e a qualificação da paisagem, considerados os pressupostos da ecologia e das cidades inteligentes, tendo como base o planejamento e ações participativas. As ações vão servir tanto para intervir na arborização já existente como para atuar em áreas que ainda não possuem arborização.

A elaboração do Plano Diretor de Arborização vai ser dividida em quatro etapas. A primeira é o relatório preliminar da caracterização do município. Na sequência, a segunda etapa é o diagnóstico preliminar da arborização urbana de Bauru e o planejamento dos parâmetros técnicos. Esta fase inclui o levantamento das principais informações qualitativas e quantitativas das árvores existentes, e também a avaliação de árvores com risco de queda. As duas primeiras etapas deverão ser finalizadas em até cinco meses.