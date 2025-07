Colisão entre dois veículos mobiliza Samu na Cidade Universitária

Uma colisão envolvendo dois veículos, um Honda Civic e um Fiat Morbi, mobiliza equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Bauru no final da tarde desta terça-feira (15). O acidente foi registrado na rua Caetano Sampieri, na vila Cidade Universitária. A princípio não há registro de ferimentos graves, embora a condutora do Fiat tenha permanecido desacordada por alguns momentos, segundo relatos de testemunhas. A ocorrência segue em andamento. As circunstâncias serão investigadas.