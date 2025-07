Setores de doces e máquinas lideram impacto de tarifaço em Bauru

Os setores da indústria de Bauru que deverão ser os principais afetados pela tarifa de 50% prometida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a partir de 1.º de agosto sobre os produtos importados do Brasil são os de itens de confeitaria que não contêm cacau, além de segmentos que envolvem fabricação de máquinas e aparelhos, como interruptores, para-raios, limitadores de tensão, eliminadores de onda e tomadas de corrente, motores e geradores elétricos, máquinas e aparelhos para preparação de alimentos ou bebidas e bombas para líquidos.

Os dados são do Comex Stat, sistema oficial que fornece estatísticas do comércio exterior brasileiro. Somente estes setores exportaram para os Estados Unidos, de janeiro a junho de 2025, o equivalente a US$ 10,9 milhões, correspondente a 94% do total de US$ 11,6 milhões remetidos ao país pelas empresas bauruenses no período.

A plataforma também revela que os EUA foram o terceiro principal destino das mercadorias enviadas por Bauru ao Exterior, atrás apenas das Filipinas (US$ 24,304 milhões), compradora principalmente da carne produzida na cidade, e Argentina (US$ 15,1 milhões), importadora de baterias e avocados produzidos pelas empresas bauruenses. Ao todo, o município exportou US$ 109,3 milhões ao redor do globo no primeiro semestre deste ano, sendo 10,6% deste montante para os Estados Unidos.