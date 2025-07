Com emendas impositivas, Sorri zera fila de atendimento a bebês

São muitas as demandas da Sorri Bauru, que mantém o Centro de Reabilitação para pessoas com deficiência. Também por meio das emendas, foi possível reduzir drasticamente a fila por aparelhos auditivos e aumentar o número de atendimentos para pessoas com TEA, deficiências intelectuais, físicas e múltiplas. Esse crescimento exigiu, inclusive, a ampliação do espaço físico para a atuação das equipes. Em breve, serão inauguradas 24 novas salas, viabilizadas com recursos das secretarias municipais de Saúde e Educação, do Tauste Ação Social e do Flipper Lanches.