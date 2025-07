Bauruenses escolhem representantes da saúde nesta terça-feira 

A população de Bauru terá a chance de escolher nesta terça-feira (15) os novos representantes para o Conselho Gestor de Saúde, que tem como principal função acompanhar e definir ações, projetos e demandas da saúde pública municipal. A votação será realizada das 8h às 17h em todas as unidades, como UBS, UPA, Samu e Pronto-Socorro Central.

A eleição define os conselheiros que atuarão no biênio 2025/2027, com mandato de dois anos. Pela participação em reuniões e assembleias, esses membros eleitos poderão garantir que as decisões tomadas pela Prefeitura atendam o melhor interesse coletivo dos serviços públicos disponibilizados na área. Os candidatos eleitos também devem propor, comunicar e discutir as decisões do Conselho.

O órgão é composto por servidores da saúde e usuários dos serviços públicos, com representação equilibrada entre as duas partes. Ou seja, os funcionários votarão nos seus representantes, pertencentes ao próprio funcionalismo, e os usuários escolherão um conselheiro da população.