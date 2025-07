Bauru e região terão semana com baixa umidade do ar

Apesar das nuvens, não há previsão de chuva para Bauru e cidades da região ao menos até quinta-feira (17). Ainda sem precipitações em julho, os munícipes devem ficar atentos à baixa umidade relativa do ar, conforme alertam o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet).

Segundo o IPMet, entre esta segunda-feira (14) e quinta, o tempo permanecerá estável, com formação de nebulosidade mais acentuada durante a manhã. No decorrer da tarde, o sol aparece entre algumas nuvens, mas sem previsão de chuva em nenhuma região paulista, devido à atuação de uma massa de ar seco que reduz a umidade. As temperaturas seguirão amenas entre a noite e o início da manhã, com elevação gradual ao longo do dia.

Se em julho ainda não choveu em Bauru, no mês anterior foram contabilizados 118,4 milímetros, conforme dados disponíveis no site do IPMet. Junho, inclusive, chamou atenção pela frequência das precipitações.