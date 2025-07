Caminhão é consumido pelo fogo entre Agudos e Bauru

Um caminhão-baú foi destruído pelo fogo na manhã desta segunda-feira (14), no quilômetro 325 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Agudos (a 13 quilômetros de Bauru).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor, que não se feriu, seguia sentido Interior, quando percebeu o início do incêndio no motor. Ele estacionou o veículo no acostamento e deixou a cabine para pedir ajuda.

As chamas se alastraram rapidamente e consumiram todo o caminhão. A concessionária ViaRondon esteve no local para prestar auxílio. As causas do incêndio serão apuradas.