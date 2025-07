Du Mauad: o troco está dado!

A equipe Sub-15 do Noroeste entrou em campo na manhã do sábado (dia 12), no Alfredão, pra disputar a 3ª rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da categoria. O time comandado pelo Marcelo Santos enfrentou o Juventus e venceu por 3 a 2. Foi um jogaço. Com muita movimentação, ótimas atuações e disputado até o apito final. Com a vitória, o Sub-15 termina o turno com 6 pontos e na liderança do seu grupo...

Após os 2 tempos de 35 minutos, a superioridade do Norusquinha ficou estampada no placar. Kauã Tobias foi o nome do jogo com 2 gols. Diogo fez o 3º pra sacramentar a vitória. Outros destaques: o zagueiro e capitão Marcelo, Henry Gabriel e o “paredão” Henry França. Os jogadores que vestem o manto noroestino e estão fazendo bonito são os seguintes: 1 Henry França, 2 Vidal, 3 Arthur Mariano, 4 Marcelo, 5 João Vitor, 6 Henry Gabriel, 7 Bonato, 8 Kauã Tobias, 9 Bexiga, 10 Ralley, 11 Diogo, 12 Pedro, 13 Luan, 14 Xavier, 15 Marlone, 16 Carlos Henrique, 17 Batata, 18 Guilherme, 19 Gustavo Henrique e 20 Paulinho. O Sub-15 só volta a campo no dia 2 de agosto, encarando novamente o Juventus, fora de casa...

Sub-17 do Norusca empata no último lance...