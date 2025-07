Chelsea dá aula, domina PSG e conquista Mundial de Clubes

Sem se deixar intimidar pelo favoritismo do adversário, o Chelsea protagonizou uma das grandes surpresas da Copa do Mundo de Clubes neste domingo (13) ao derrotar o PSG (Paris Saint-Germain) por 3 a 0 diante de mais de 81 mil torcedores no MetLife Stadium, em East Rutherford, e sagrar-se campeão mundial pela segunda vez em sua história.

Venceu na sequência o Benfica por 4 a 1 pelas oitavas de final, com três gols na prorrogação após expulsão no time adversário, em uma das partidas interrompidas pelo risco de temporal, e encerrou a boa e surpreendente participação dos clubes brasileiros deixando pelo caminho Palmeiras e Fluminense, por 2 a 1 e 2 a 0, respectivamente.

Na final, o Chelsea apresentou uma postura ainda mais agressiva e surpreendeu o time parisiense com uma marcação alta no campo ofensivo, arma comumente usada pelo time de Luis Enrique. Dessa forma, os comandados de Enzo Maresca dominaram as ações desde os minutos iniciais do primeiro tempo, rapidamente levando perigo ao gol de Donnarumma, principalmente com o meia inglês Cole Palmer.

Aos oito minutos, o principal nome do elenco, que chegou do Manchester City em 2023, quase abriu o marcador com um chute que passou triscando a trave. Pouco depois, aos 21, livre na entrada da grande área, acertou uma batida colocada no canto direito para abrir o placar.