Férias escolares: 8 dicas de atividades para entreter as crianças

Preparar uma receita juntos é uma atividade que envolve múltiplas linguagens: leitura (de rótulos e instruções), matemática (medições), ciências (transformações dos ingredientes), e claro, diálogo constante. "Cozinhar em família ensina a criança a organizar pensamentos em sequência lógica, a compreender instruções e a comunicar seus próprios passos, promovendo autonomia e segurança. É uma vivência de letramento funcional com afeto," afirma a pedagoga Fatima Lopes.

4. Esporte e brincadeiras

Brincar de pega-pega, pular corda, jogar bola, andar de bicicleta e patins, montar um piquenique ou simplesmente correr no parque são atividades fundamentais para o desenvolvimento físico, emocional e social da criança. "As brincadeiras ao ar livre estimulam a comunicação não verbal, a empatia, a cooperação e a criatividade. Elas também ensinam a lidar com frustrações, a esperar o outro e a expressar sentimentos por meio do corpo," opina.