A régua subiu: o impacto da IA no mercado de tecnologia

O cenário do mercado de tecnologia global e nacional é marcado por um persistente déficit de profissionais qualificados. Pesquisas recentes, realizadas pela Korn Ferry e pela Brasscom, apontam um gap significativo que impacta o crescimento e a inovação no setor: a primeira indica que, até 2030, a escassez global de talentos no setor de tecnologia poderá atingir 4,3 milhões de trabalhadores; no cenário local, dados da Brasscom mostram que o Brasil enfrentará um déficit de mais de 500 mil profissionais de tecnologia ainda em 2025. Diante dessa realidade, a inteligência artificial (IA) emerge não apenas como uma ferramenta transformadora, mas como um fator crucial na redefinição do papel dos profissionais e na elevação do padrão de exigência do mercado.

A IA está impulsionando uma nova dinâmica no desenvolvimento de software. Algumas ferramentas já demonstram o potencial de aumentar a produtividade e otimizar tarefas, automatizando atividades rotineiras e liberando os desenvolvedores para se concentrarem em desafios mais complexos, estratégicos e que exigem maior capacidade analítica.

Nesse contexto, a inteligência artificial sobe o nível de qualificação esperado dos profissionais de tecnologia. O que isso significa? Que o mercado passa a valorizar perfis com habilidades que vão além da mera execução de código. Está em alta a capacidade de analisar problemas de forma crítica, propor soluções inovadoras, arquitetar sistemas complexos e gerenciar projetos estratégicos. As responsabilidades de desenvolvedores foram redefinidas e passaram a exigir uma expertise aprofundada e um olhar estratégico sobre a tecnologia.