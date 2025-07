Professor do Centro Paula Souza escreve parte de relatório da ONU

Lourenço Magnoni Júnior, professor das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) de Bauru e Cabrália Paulista, além da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Lins, é um dos autores do Relatório especial sobre o uso de tecnologia para a redução do risco de desastres, publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A obra foi elaborada por diversos pesquisadores vinculados ao Grupo Assessor de Ciência e Tecnologia do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres das Américas e do Caribe.

Integrante da iniciativa desde 2022, o professor do Centro Paula Souza (CPS) participa do capítulo 3, página 82.