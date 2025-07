Demência: um guia para quem cuida

"É como morrer aos poucos, mil cortes mentais", definiu Don Siegel, cuja esposa, Bette, faleceu em 2024 após anos com demência com corpos de Lewy (DCL). "Você convive com alguém que, na maior parte do tempo, já não reconhece, exceto por breves instantes."

O New York Times ouviu especialistas e sete famílias que viveram essa experiência para reunir conselhos práticos e emocionais sobre como seguir em frente após o diagnóstico. Confira abaixo cinco dicas.

O que fazer

Faça as perguntas difíceis o quanto antes