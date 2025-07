Curiosidade matou o namoro

Para Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, nesta era em que as possibilidades de se conectar são infinitas, cada vez mais pessoas estão se sentindo isoladas e solitárias.

"Além do impacto que isso causa em indivíduos, famílias e comunidades, se não forem enfrentados, a solidão e o isolamento social continuarão a custar bilhões à sociedade em termos de saúde, educação e emprego", diz ele, em nota.

A OMS define conexão social como as maneiras pelas quais as pessoas se relacionam e interagem umas com as outras.