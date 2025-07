Cães agora podem ser testemunhas em casamentos oficiais nos EUA

A novidade reflete uma tendência crescente no país, onde casamentos têm sido cada vez mais moldados pelos desejos dos noivos, incluindo a presença ativa de seus bichinhos. Atualmente, 28 estados americanos, incluindo Nova York, permitem que animais de estimação participem das cerimônias como testemunhas. Em alguns desses estados, não é exigido sequer o envolvimento de testemunhas humanas. Em outros, é necessário ter pelo menos uma assinatura "oficial" no documento, humana ou não.

Se depender da nova diretriz adotada em Nova York, os casamentos por lá prometem ficar ainda mais personalizados - e fofos. A partir de agora, os moradores do estado podem contar com seus animais de estimação, como cães, como testemunhas oficiais em cerimônias civis.

Além de Nova York, fazem parte dessa lista os estados de Alabama, Arkansas, Califórnia, Colorado, Connecticut, Flórida, Havaí, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, New Hampshire, Ohio, Pensilvânia, Carolina do Sul, Dakota do Sul, Tennessee, Texas, Vermont, Virgínia, Virgínia Ocidental e Washington, D.C.

Mais curioso ainda é que em oito estados norte-americanos os animais também podem atuar como celebrantes - ou seja, conduzir simbolicamente a cerimônia. Essa possibilidade se apoia em uma brecha legal nos estados que permitem o casamento autossolenizado, no qual o próprio casal valida a união sem a necessidade de um juiz de paz. É o caso de Colorado, Illinois, Kansas, Maine, Nevada, Pensilvânia, Wisconsin e Washington, D.C.

Importante considerar

Permissão do local: Verifique se o local do casamento permite a presença de animais de estimação e quais são as regras específicas.

Treinamento: É recomendável que o cão seja treinado para a função desejada, seja ela levar as alianças, caminhar pela igreja ou simplesmente estar presente de forma tranquila.

Cuidados: Certifique-se de que o cão terá alguém responsável por cuidar dele durante a cerimônia, oferecer água e comida, e levá-lo para as necessidades.

Segurança: Verifique se o local oferece um ambiente seguro para o cão, com espaços tranquilos e sem muitos perigos, e se há outros animais presentes que possam gerar estresse.

Adaptação: Considere se o cão se adapta bem a ambientes com muitas pessoas e barulho, e se ele pode se sentir confortável e seguro durante a cerimônia.

No Brasil pode?

Sim, é possível ter cães como "padrinhos" de casamento no Brasil, mas não no sentido legal tradicional, pois o casamento é uma união entre pessoas. No entanto, cães podem participar da cerimônia de diversas maneiras, como levando as alianças, sendo "pajens" ou simplesmente estando presentes como convidados especiais.