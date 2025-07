Atleta de Botucatu jogará torneio internacional de handebol

A cidade de Botucatu tem motivos de sobra para comemorar. A jovem atleta Bianca Tassi de Oliveira, de apenas 15 anos, foi oficialmente convidada para representar o Brasil na Medellín Handball Cup 2025, que será realizada em dezembro, na Colômbia. Bianca integrará a equipe do Guarani FC NHC Campinas através da Liga de Handebol do Estado de São Paulo (LHESP) que é a representante oficial que do Brasil nesta competição. Os jogos do Medellín Handball Cup serão transmitidos ao vivo pelo canal oficial do evento ou pelos canais da LHESP.

Bianca atua nas posições meia e ponta direita e representa o projeto Handebol Botucatu (ABHb), equipe em que vem se destacando em 2025. Foi justamente esse desempenho consistente que chamou a atenção da comissão técnica da seleção nacional.

"A convocação da Bianca é resultado de muito trabalho, foco e disciplina. É mérito da atleta que leva a sério o que faz, e isso só reforça que estamos no caminho certo. O nome de Botucatu vai ecoar em Medellín", declara o técnico Igor Mendes, emocionado com a conquista. "É gratificante ver uma atleta da nossa cidade alcançar esse patamar. É a prova de que investir em base dá resultado", diz.