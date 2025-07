Pesquisa faz triagem de mulheres com dor no rosto ou na mandíbula

A Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB-USP) convida mulheres, de 18 a 45 anos, com dor na região do rosto ou da mandíbula, para participar de pesquisa científica sobre força de mordida e dor orofacial. Trata-se de uma chance de receber avaliação e atendimento gratuito com especialistas. Mulheres sem dor também estão sendo convidadas para contribuir. A participação é rápida, segura e pode ajudar no avanço de tratamentos para quem convive com dor todos os dias.

Para participar, basta preencher formulário no link https://forms.gle/Qx9jKpU6UYnDn5q59 ou pelo WhatsApp 14 99112-6613 com a pesquisadora Tatiana Prosini da Fonte. A triagem integra pesquisa do Bauru Orofacial Pain Group. O estudo corresponde a um trabalho de doutorado que busca compreender como diferentes tipos de tarefas de mordida influenciam respostas clínicas em mulheres com Disfunção Temporomandibular (DTM) muscular crônica e mulheres saudáveis.

As interessadas devem preencher o questionário de triagem (https://forms.gle/Qx9jKpU6UYnDn5q59). Caso selecionada, a pesquisadora entrará em contato e acontecerão duas visitas: 1ª: exame físico da face e cavidade oral, além de conhecer os testes da segunda. 2ª visita: testes de mordida para medir contrações musculares e questionários sobre fatores psicológicos e sociais. Caso apresente dor, a pessoa poderá receber tratamento conservador gratuito. A participação é voluntária e poderá desistir a qualquer momento. As informações serão mantidas em sigilo. Tudo em conformidade com a Resolução CNS 466/2012.