Churrasco da Vila Vicentina terá espetos e gastronomia típica

Mas o aclamado churrasquinho divide palco com uma seleção variada de quitutes, como sorvetes, açaí, canjica, bolinho de bacalhau, derivados de milho, sonhos, batata frita, pastéis salgados e doces diversos. Quanto às bebidas, as opções variam entre refrigerantes, água, sucos, cerveja e soda italiana. Todas as compras podem ser feitas via Pix, cartão ou dinheiro físico.

Muito além dos concorridos espetos de carne, o 74.º Churrasco da Vila Vicentina promete encantar os visitantes com uma verdadeira festa de sabores. Pela primeira vez, o evento beneficente será realizado em dois dias, 19 e 20 de julho, e levará ao Recinto Mello Moraes não só solidariedade, música e diversão, mas também uma praça de alimentação recheada de comidas típicas que já viraram tradição entre as famílias que prestigiam a festa.

A abertura da festa será no sábado (19), a partir das 18h, com shows de Vou Pro Sereno, Lucas Akira & Fábio e 4 É Par. Sertanejo ou pagode, os shows podem ser assistidos na pista, área vip ou camarote. Os ingressos custam a partir de R$ 10,00 e já estão disponíveis pelo WhatsApp (14) 3103-0055 ou no site zig.tickets. O estacionamento custará R$ 30,00 para carros e R$ 15,00 para motos, no site.

No domingo (20), a entrada é gratuita e os portões abrem às 10h. Além do tradicional almoço do Buffet Mantovani (à vontade por R$ 60,00, com comercialização antecipada nos pontos de venda), o dia contará com show da banda Tributo Amigos, espaço kids com brinquedos infláveis, exposição de carros antigos, show de prêmios e leilão virtual.

Segundo o presidente da Vila Vicentina, Antônio Celso Lopes, todo o valor arrecadado será revertido para a manutenção dos serviços oferecidos pela Vila Vicentina, que atende atualmente 80 idosos com suporte de fisioterapeuta, psicóloga e terapeuta ocupacional.