Não se enrole com a segurança: pipa, só longe da rede elétrica

No período de férias escolares, soltar pipa é uma brincadeira tradicional de gerações, mas é preciso atenção: a diversão exige cuidados, principalmente quando o assunto é a rede elétrica. Nesse contexto, a CPFL Paulista, por meio de sua campanha Guardião da Vida, alerta para que crianças e adolescentes soltem pipas longe da fiação elétrica, preferencialmente em campos abertos e parques. Além de prevenir acidentes, a orientação evita interrupções no fornecimento de energia.

De janeiro a maio de 2025, somente nas regiões de Bauru e Marília, 312 interrupções foram contabilizadas por conta de pipas. O número é superior a quantidade de casos registrados no mesmo período do ano passado, quando foram identificadas 275 ocorrências.

A recomendação é evitar áreas próximas a rodovias e canteiros de avenidas com intenso movimento, onde também podem ocorrer acidentes, não apenas com a rede elétrica, mas também de trânsito. O resgate das pipas é outro ponto de atenção. A companhia reforça que nunca se deve tentar resgatar pipas caídas em locais com equipamentos de energia ou caso o brinquedo fique preso nos fios elétricos. Para garantir a segurança e a continuidade no fornecimento de energia, alguns cuidados são indispensáveis.