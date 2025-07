Férias: como proteger as crianças dentro de casa?

Com a chegada das férias escolares em julho, muitas crianças passam a maior parte do tempo em casa e, com essa mudança na rotina, aumentam também os riscos de acidentes domésticos. Esse é um período em que quedas, queimaduras, intoxicações com medicamentos ou produtos de limpeza, choques elétricos e engasgos podem se tornar mais frequentes. "O ambiente doméstico pode parecer seguro, mas também pode oferecer muitos perigos, principalmente para crianças pequenas. Elas são curiosas, exploram tudo e ainda não têm noção do que pode machucar", explica a pediatra Gorete Garcia.

A faixa etária mais vulnerável, segundo a médica, é composta por crianças de até quatro anos. "Nessa fase, elas estão aprendendo a andar, subir, puxar objetos. Tudo é estímulo. Por isso, os acidentes acontecem com mais facilidade." Ela alerta para o perigo de deixar os pequenos sozinhos em locais elevados, como camas ou trocadores, e reforça que a cozinha é um dos ambientes que mais exige atenção durante o dia. Cabos de panelas voltados para fora, uso de ferro de passar, chapinhas ou objetos quentes são alguns exemplos de situações perigosas e muitas vezes negligenciadas pelos adultos.

A pediatra da Hapvida destaca ainda a importância de ações simples para tornar o ambiente doméstico mais seguro, como instalar redes de proteção em janelas, proteger tomadas, trancar armários com produtos de limpeza, manter objetos cortantes fora do alcance e impedir que a criança circule sozinha em ambientes como a cozinha e o banheiro.