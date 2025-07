Natália Mondelli: o mundo é o seu negócio

Mas, mesmo após concluir mestrado em negócios internacionais, enfrentou dificuldade de inserção no mercado europeu, o que a motivou a fundar a ONG Empowering Women for Integration (EWI), hoje com 370 voluntários que oferecem capacitação a pequenos empresários imigrantes na Europa. Além disso, criou o EWI Summit, feira de empreendedorismo que reuniu 4,5 mil pessoas em 2025, e o EWI Global Awards, premiação a empresários do Brasil. Há dez meses, por meio da B-Long Business School, Natália também oferece formação empreendedora a alunos brasileiros pelo mundo, sempre com o propósito de criar pontes entre culturas e oportunidades para quem ousa sair do lugar.

Empresária, professora de empreendedorismo, consultora e mestre em negociações internacionais, filantropa e palestrante, Natália Mondelli, 43 anos, é uma cidadã do mundo. Destemida e inquieta, morou em cinco países, aprendeu a falar cinco idiomas e visitou mais de 80 nações. Atualmente, vive em Basel, na Suíça, com o marido Christian Hoferer e o filho Rafael, 6 anos. Agora, voltou a Bauru, sua cidade natal, para lançar seu primeiro livro, "O Mundo é Seu. Negócio Fechado!", que reúne suas experiências em tratativas com 65 países e ensina técnicas de negociação com respeito às diferenças culturais. Desde jovem, Natália cultivou o espírito empreendedor herdado da família Mondelli e, após comandar uma agência de intercâmbio em Bauru, movida por amor e coragem, mudou-se para a Suíça.

Natália - Meu avô, Vangélio, e meu pai, Braz Mondelli, eram empreendedores, então, cresci com esse espírito. Ainda menina, tive contato pela primeira vez com uma cultura diferente da minha, quando os rabinos de Israel que compravam carne do frigorífico vieram verificar se o abate era feito de acordo com a religião deles. Aquilo me despertou e, aos 11 anos, fiz minha primeira viagem internacional sozinha com minha irmã. Meus pais me deram raízes fortes, mas também asas para voar e desbravar o mundo. A partir desta base, trilhei meu próprio caminho.

JC - E não parou mais?

Natália - Não. Com 16 anos, cursei parte do ensino médio em San Diego (EUA) e fui fazer faculdade de turismo e demografia em Buenos Aires. Trabalhava como recepcionista em uma agência de viagens de intercâmbio cultural e, certo dia, a agência foi invadida e destruída por um grupo que protestava em meio à crise que a Argentina enfrentava, o que me fez retornar ao Brasil em 2002. Terminei a graduação na Unaerp de Ribeirão Preto, fiquei três meses estagiando na Itália e, de volta a Bauru, tive, por oito anos, uma franquia da agência de intercâmbio cultural Student Travel Bureau (STB), que direcionou 4 mil universitários para estudos e trabalho no Exterior.