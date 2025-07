Gemerson Barbosa renova com o Bauru Basket

Formado nas categorias de base do Paulistano e com passagens por clubes como Pinheiros, Vasco e Brasília, Gemerson chegou ao Dragão pela primeira vez na temporada 2022/2023. Na ocasião, participou da campanha do título da Liga Sul-Americana e foi um dos destaques do time no NBB Caixa. Depois, transferiu-se para o KTO/Minas e retornou ao Bauru Basket em 2024/2025.

Na manhã desta sexta-feira (11), o Bauru Basket confirmou a renovação de contrato de mais um atleta: trata-se do ala/pivô Gemerson Barbosa. Nascido em Lençóis (BA), o jogador de 32 anos e 2,02m de altura vai para sua terceira temporada com a camisa 6 do Dragão - a segunda de forma consecutiva.

Mesmo diante de uma grave lesão no joelho esquerdo, o ala/pivô se recuperou a tempo de voltar nos playoffs e finalizou a última edição do nacional com médias de 7.5 pontos e 3.4 rebotes. “O Gemerson é um jogador alto, de força física e com qualidade no arremesso. São características diferenciais para um ala/pivô. Isso sem falar que é um cara comprometido, experiente e querido por todos do elenco”, disse Vanderlei Mazzuchini, gestor do Dragão.

Além da permanência do camisa 6, o Bauru Basket já tem outras três peças confirmadas no plantel comandado pelo técnico Paulo Jaú: Matheus Eugeniusz (armador), Wesley Mogi (ala) e Andrezão (pivô). A diretoria já está apalavrada com outros nomes e aguarda a assinatura de contratos para oficializar as contratações.