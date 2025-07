Julho Laranja alerta para análise ortodôntica precoce em crianças

A iniciativa nacional foi criada pelas ortodontistas Patrícia Zambonato, natural de Bauru, e Cibele Albergaria, e é celebrada no mês de julho por conta das férias escolares, quando pais e responsáveis estão em mais contato com os filhos e as crianças têm mais tempo para serem levadas ao dentista.

Sob o mote "Cuidados precoces, sorrisos para toda a vida", a campanha Julho Laranja, criada em 2018, chega ao seu sétimo ano com o objetivo de conscientizar sobre a importância de que toda criança passe por avaliação ortodôntica entre os cinco e sete anos. O movimento alerta para a possibilidade de diagnóstico precoce de problemas na formação dentária e no desenvolvimento facial infantil.

Segundo ele, a primeira avaliação ortodôntica deve ocorrer por volta dos seis anos, época em que normalmente acontece a troca do primeiro dente de leite. É nessa fase que se torna possível identificar más oclusões, alterações ósseas e hábitos capazes de prejudicar o crescimento da face, como chupar o dedo, uso prolongado de chupeta e respiração bucal. As alterações afetam, inclusive, o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças.

"Dos 6 aos 12 anos é possível realizar intervenções para corrigir as más oclusões com o objetivo de diminuir a complexidade de um tratamento futuro. Detectar um erro de forma precoce é a chance de aproveitar todas as janelas de oportunidade do ponto de vista terapêutico. O tratamento vai permitir que a criança tenha uma qualidade de vida melhor depois", complementa.

Segundo Cardoso, ainda é comum entre pais — e até profissionais da área — a ideia de que o momento certo para levar a criança ao ortodontista é apenas após a troca completa dos dentes de leite, por volta dos 12 anos. Ele classifica essa crença como um "dogma" equivocado, que impede o diagnóstico precoce.