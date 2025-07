Rotary Club de Bauru faz Arraiá Beneficente neste sábado

O Rotary Club de Bauru-Aeroporto promove neste sábado (12), a primeira edição do seu Arraiá Beneficente — Nas Asas da Amizade, que será realizado no Aeroclube de Bauru (rua Araújo Leite, 41-10), das 19h à 0h. O evento é aberto ao público e promete reunir famílias em uma noite repleta de cultura, diversão e solidariedade.

A programação conta com música ao vivo, com destaque para a apresentação do cantor Pedro do Cordel, além de quadrilha, brincadeiras, comidas típicas, feira de artesanato e outras atrações tradicionais das festas juninas.

Toda a arrecadação do evento será revertida para instituições sociais da cidade. Entre as entidades beneficiadas estão: Sorri Bauru, Legião Mirim, Creche Maria Ribeiro, Creche São Judas e São Dimas, As Saletes (Cras Nova Esperança), Elemento Natural, Bienmesabe a Venezuela, Centro de Terapia Animal (CTAA), Escola Torquato Minhoto, além dos clubes parceiros Rotary Club de Bauru Vitória Régia, Rotaract Clubs de Bauru Vitória Régia e Terra Branca, e o Interact Club de Bauru-Aeroporto.