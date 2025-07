Evento de adoção na Pet Camp: um lar para eles, amor para você!

A Coluna Animal dessa semana traz novamente mais um super evento de adoção de pets em Bauru, uma grande oportunidade de encontrar um amor para você, um pet para chamar de seu. O evento acontecerá na Pet Camp Unidade Duque de Caxias, 21-21, Vila Cardia, das 10 às 14 horas, nesse sábado, dia 12 de julho. É organizado pelas ongs de proteção animal Formiguinhas Proteção Animal, Castramor e pelas protetoras de animais Lu Martinho e Tereza Caleda, que há alguns anos desenvolvem um trabalho de excelência em nossa cidade com os animais em situação de vulnerabilidade.

Esses animais são oriundos de situação de maus tratos e de situação de rua, são resgatados, passam por atendimento médico veterinário, fazem exames, são vermifugados, vacinados e castrados e agora estão prontos para conhecer uma família. Todo esse trabalho excepcional é feito com recursos das próprias organizações não governamentais e de protetoras de animais com muita dificuldade, uma vez que o município não fornece atendimento nenhum suporte para a proteção animal, todas as despesas são custeadas com bazares, rifas, vendas de sonhos e de rondellis.

Os animais que são adotados antes de serem resgatados passaram por traumas, situações de stress, maus tratos entre outras, portanto são pets que merecem ser tratados com todo carinho e respeito. Eles demoram um tempo para pegar confiança de volta no ser humano, por isso é importante saber esperar esse tempo. A área da medicina veterinária que estuda comportamento animal criou uma regra de 3 no que diz respeitos aos animais adotados que significa: animais demoram 3 dias para se sentirem confortáveis no novo lar e começar a relaxar, 3 semanas para aprenderem a rotina da casa e 3 meses para se sentirem realmente em casa.

Importante lembrar que cada pet tem um ritmo diferente, enquanto alguns se adaptam facilmente a nova rotina a nova família, outros demoram um pouco mais. O importante é saber respeitar o tempo de cada um e abrir o coração para a adoção que é muito gratificante dar uma oportunidade para um animalzinho resgatado.