O enigma do dente escurecido

Um dente “hígido” pode ficar escurecido e isto é frequente em vídeos, reportagens, entrevistas e ao conversar com as pessoas. Algumas nem ligam e convivem com isto, como fosse seu destino.

Um dente escurecido significa que o dente sofreu um traumatismo de intensidade que varia de muito leve até mais grave. O traumatismo lesou a polpa induzindo: 1º) o fechamento do canal com dentina irregular ou 2º) rompeu seu vaso principal no ápice da raiz induzindo sua morte ou necrose por falta de sangue. Dente escurecido tem polpa lesada ou necrosada no interior e precisa de tratamento.

A dentina irregular depositada pela polpa lesada, fecha o canal e se chama displásica por ser malfeita e desorganizada, dando uma tonalidade mais escura ao dente. Este processo se chama Metamorfose ou Metaplasia Cálcica da Polpa.