Entrelinhas

Pelo visto, duro pouco a posição do presidente da Câmara, vereador Markinho Souza (MDB), que em abril indicou ao governo para "não contar mais" com pareceres de comissões permanentes emitidos em plenário após sucessivas votações a toque de caixa, a exemplo do empréstimo de R$ 40 milhões ao DAE e o projeto que instituiu o novo organograma.

Contexto

O presidente pautou para esta segunda-feira (14) uma proposta que faz correções à lei do empréstimo - que tramita em regime de urgência - e ignorou um pedido da Comissão Interpartidária, a única presidida pela oposição na figura do vereador Natalino da Pousada (PDT), para ter acesso ao projeto que remaneja o orçamento para abrir caminho à estruturação das três novas secretarias: Governo, Habitação e Comunicação.