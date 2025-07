Conheça os sinais que a pele dá quando precisa de mais cuidados

Existem alguns fatores que podem desencadear irritações e alergias na pele, por exemplo, excesso de sol sem proteção, dias frios com muito vento, contato com produtos de limpeza ou com itens de beleza (sobretudo com excesso de perfume e corante), e até mesmo hábitos inadequados - como a falta de hidratação na pele.

Quando a gente não hidrata a pele direito, ela fica mais desprotegida e pode sofrer mais com fatores externos. Por isso, vale ficar de olho.

Na sequência, eu comento sobre os sinais que sua pele dá quando algo não vai bem!