Os impactos da tarifa americana

A decisão dos Estados Unidos em sobretaxar as exportações brasileiras em 50% a partir de primeiro de agosto, impactará vários setores da economia brasileira. Tomando como base os dados públicos de comércio exterior, os principais produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos entre janeiro e junho de 2025, que poderão ser impactados são: óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos - US$ 2,37 bilhões; produtos semimanufaturados de ferro ou aço (baixo carbono) - US$ 1,49 bilhão; café não torrado, não descafeinado - US$ 1,16 bilhão; carnes bovinas desossadas e congeladas - US$ 737,8 milhões; ferro-gusa (ferro fundido bruto não ligado) - US$ 683,6 milhões; celulose (pasta química de madeira não conífera) - US$ 668,6 milhões; óleos combustíveis e preparações de petróleo - US$ 610,2 milhões.

Os possíveis impactos no PIB (1)

A XP Investimentos avalia que o anúncio do governo dos Estados Unidos de impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, com início em 1º de agosto, tende a impactar a atividade econômica do Brasil por meio da balança comercial e do aperto nas condições financeiras. De acordo com as estimativas da corretora, as tarifas podem reduzir o crescimento do PIB em 0,30 ponto percentual em 2025 e 0,50 ponto percentual em 2026, com as exportações brasileiras para os EUA recuando US$ 6,5 bilhões em 2025 e US$ 16,5 bilhões no ano seguinte. Segundo avaliação da XP, as exportações do Brasil para os EUA representam cerca de 1,9% do PIB, com destaque para o fato de que aproximadamente 40% desse total é composto por produtos manufaturados que têm baixa possibilidade de redirecionamento para outros mercados. Por isso, o impacto das tarifas impostas pelos EUA não será uniforme entre os setores. A corretora observa que, no caso das exportações de carne bovina, o redirecionamento para outros mercados tende a limitar o impacto negativo às margens, enquanto para aeronaves o choque tende a ser mais significativo, dada a natureza do produto e o peso dos Estados Unidos como destino.