Samu ajuda mãe de Bauru a dar à luz bebê prematuro

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) auxiliaram mais um parto de emergência em Bauru na madrugada desta sexta-feira (11), por volta das 5h, em um imóvel localizado na rua Joaquim Radicopa, no Jardim Petrópolis.

Segundo o Samu, o parto foi normal e resultou no nascimento de um bebê prematuro do sexo masculino. Foram os vizinhos que acionaram a equipe por meio do telefone 192. No local, os socorristas se depararam com a falta de energia elétrica, mas ainda assim conseguiram ajudar o bebê a vir ao mundo com saúde e segurança.

A mãe, Keila (apenas o primeiro nome foi divulgado), foi encaminhada com o recém-nascido para a Maternidade Santa Isabel. Ambos passam bem.