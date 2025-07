Moradores pedem defensa para evitar acidentes no Geisel

Um barranco situado no canteiro central de uma rua considerada a principal ligação entre o Núcleo Geisel e o Parque Camélias, em Bauru, tem sido palco de acidentes frequentes, especialmente durante a noite. O trecho, localizado no cruzamento da quadra 1 da rua das Amoreiras com o quarteirão 1 da rua dos Cajueiros, na região do Sambódromo Municipal, já registrou, segundo moradores, ao menos seis acidentes somente em 2025.

“O mais recente aqui ao lado de casa foi por volta das 18h desta quinta-feira (10). O motorista olha para a esquerda, para ver se vem outro veículo e, ao fazer a conversão à direita, por ser uma pista estreita, acaba perdendo o controle da direção. Alguns relatam que caíram no barranco ao tentar virar; outros seguem reto, achando que poderiam continuar em frente”, comenta Andrea Toneti, 54 anos, que trabalha como motorista de aplicativo e mora nas imediações há 19 anos.

Ela e outros moradores pedem que a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb) instale uma defensa metálica. Segundo eles, a proteção seria suficiente para evitar novas ocorrências.