Lucas Pegoraro se torna o jogador mais jovem a jogar pelo Norusca

O jovem centroavante bauruense Lucas Pegoraro, o Lucão, entrou para a história do Noroeste como o atleta mais jovem a disputar uma partida oficial pelo time profissional, com apenas 16 anos e 61 dias. O feito histórico aconteceu no duelo da última quarta-feira (9), contra o Monte Azul, fora de casa, pela 5.ª rodada da Copa Paulista Sicredi 2025. O resultado da partida não foi positivo para o time de Bauru, mas o marco é motivo de comemoração para o Norusca, especialmente no que diz respeito à formação de base.

Lucão superou o recorde de outro jogador revelado pelo Alvirrubro, Johny Marcos, que disputou a Série A3 de 2017 pelo Noroeste aos 16 anos, sete meses e 12 dias de idade. Atualmente com 25 anos e defendendo o Santo André, Johny parabenizou o bauruense por meio das redes sociais.

Lucas Pegoraro agradeceu a todos do clube pela oportunidade. “Fiquei muito feliz e muito grato por tudo o que está acontecendo na minha vida. Foi muito legal, emocionante. Rolou o batismo, com os jogadores raspando meu cabelo antes da viagem, e eu fiquei na concentração com o Isael, nosso camisa 10. Ele me passou muitos conselhos”, contou Lucão em vídeo gravado pela TV Norusca.