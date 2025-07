Prefeitura de Bauru paga hoje 1ª parcela do 13º de servidores

A Prefeitura de Bauru informa que pagou a primeira parcela do 13º salário dos servidores nesta sexta-feira (11). A primeira parcela corresponde a metade do valor do 13º salário, sem descontos. O restante do montante vai ser pago no final do ano.

A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (Funprev) também fez o pagamento nesta sexta-feira, enquanto o Departamento de Água e Esgoto (DAE) vai pagar a primeira parcela na terça-feira (15). Ao todo, somente com a primeira parcela, vão ser injetados mais de R$ 30,4 milhões na economia do município.

Na prefeitura, o pagamento foi feito para 7.463 servidores, com o valor de mais de R$ 15,6 milhões. Na Funprev o pagamento foi feito para 4.571 servidores, entre ativos, aposentados e pensionistas, com o valor de mais de R$ 13 milhões. Já o DAE vai pagar o benefício para 765 servidores, com o valor de pouco mais de R$ 1,8 milhão.