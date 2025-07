Du Mauad: uma parada em boa hora

A base vem forte. Amanhã o Sub-15 e o Sub-17 do Norusca entram em campo, no Alfredão, pela 3ª rodada da 2ª fase do Campeonato Paulista. O time do Sub-15 comandado pelo Marcelo Santos, enfrenta o Juventus às 9h. O grupo está embolado com as 4 equipes com 3 pontos (o Noroeste lidera no saldo de gols). Já o Sub-17 (sob o comando do Halisson) encara o Real Soccer, às 11h. O destaque vai pro atacante Lucão, que estreou em Monte Azul e entrou pra história do alvirrubro, como o atleta mais jovem a jogar pelo profissional em partida oficial aos 16 anos e 61 dias de idade. As 2 partidas terão transmissão AO VIVO e com imagens, pela TV NORUSCA, com o Du Mauad, no Youtube.

