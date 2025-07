Bauru Basket anuncia a renovação do pivô Andrezão

O gigante continua! Na tarde desta quinta-feira (10), o Bauru Basket confirmou a renovação de contrato com o pivô Andrezão Barbosa. Com 2,15m de altura, o jogador mais alto do basquete brasileiro foi um dos principais destaques do Dragão na última edição do NBB Caixa, com médias de 12.1 pontos, 7.8 rebotes e 1.3 assistências por jogo. Ele também liderou o ranking de duplos-duplos do campeonato (17 ao todo).

"Estou muito feliz em ter renovado. É uma honra defender e representar esse time tão tradicional. Já estou na expectativa para estar na Panela de Pressão novamente. Vamos pra cima e 'fogo neles!'", brincou o camisa 23, em referência ao bordão da equipe bauruense.

Após o encerramento da temporada passada, Andrezão assumiu um vínculo de curta duração com o Diablos Rojos, da Liga Mexicana. Porém, o atleta volta para a Cidade Sem Limites no início do mês de agosto, ainda a tempo de se juntar ao elenco para a disputa do Campeonato Paulista.