Voluntários de Bauru viajam a Moçambique para ajuda humanitária

Com a Organização Não Governamental (ONG) Paz Para Todas as Nações, voluntários de Bauru - o pastor Sandro Bussola e as missionárias Layra Monteiro, Rute Pereira, Patrícia da Silva Pereira Monteiro, Layene Hellen de Oliveira e Neide Ferreira - partem rumo a Moçambique, no Sudeste da África, no próximo dia 24. O objetivo é prestar ajuda humanitária a aproximadamente 4 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, informa o pastor Rondineli Fernandes Bussola, líder da viagem e presidente da ONG há 14 anos.

Ao todo, 34 pessoas de várias regiões do Brasil integram o grupo missionário que passará 15 dias no país africano. A rota contempla Inhambane, Chócue e, por fim, a capital Maputo, onde está situada uma igreja pertencente à Organização das Nações Unidas (ONU), segundo Rondineli. Cada voluntário custeará a própria passagem aérea e a compra dos alimentos em Moçambique, mas quem quiser ajudar pode contribuir pelo Pix 46.588.035.0001-94 (CNPJ - Ministério Missão Mais Vidas).

Alimentos, medicamentos e 1,5 mil pares de chinelos serão doados às famílias e crianças africanas, pontua o líder. Além disso, uma equipe de dentistas da Bahia e assistentes médicas para atender mulheres acompanharão a viagem. "A saúde é uma questão sensível em Moçambique. Oferecemos amparo para essas pessoas que tanto sofrem com a falta de recursos. Esse apoio também fortalece o crescimento espiritual e o evangelho", acrescenta.