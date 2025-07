Entrelinhas

Contexto 2

O partido integra hoje cargos mais do que estratégicos na administração. A sigla tem em Sandro Bussola (MDB) a liderança do governo na Câmara, em Markinho Souza (MDB) a presidência da Casa e, mais do que isso, a presidência da Comissão de Justiça do Legislativo - à frente da qual está o vereador Mané Losila (MDB). De quebra, o partido ainda está na presidência do DAE, representada pelo marido da prefeita Renato Purini. Quem viver, verá.

Extra, extra