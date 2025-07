Evento de adoção de cães e gatos adultos será realizado sábado

A Prefeitura de Bauru abre as portas do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) neste sábado (12), das 9h às 12h, para mais um evento de adoção de cães e gatos adultos. A ação é da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semma), com o apoio da Secretaria de Saúde e do CCZ.

O objetivo é flexibilizar o atendimento, facilitando o acesso para os munícipes que desejam adotar um animal mas não conseguem comparecer ao local durante a semana. Para efetivar a doação, é necessário ter 18 anos ou mais, apresentar um documento pessoal com foto e comprovante de residência. A orientação é para que os adotantes levem coleira com guia para os cães, e caixa de transporte obrigatória para os gatos.

Vale sempre lembrar que a adoção é um ato de responsabilidade, e que abandono e maus tratos de animais são crimes passíveis de multa e reclusão.