Vereadores cobram novas lombadas em vários pontos de Bauru

Cinco vereadores pediram a instalação de lombadas em 15 pontos de Bauru, segundo publicação no diário oficial do último dia 3. Somente o vereador Pastor Bira (Podemos), por exemplo, pediu que 10 dessas estruturas fossem implementadas no Vale do Igapó.

Outros quatro vereadores também fizeram solicitações semelhantes. Miltinho Sardin (PSD) pediu dois redutores: um na rua Pedro Salvador, no Núcleo Habitacional Mary Dota, e outro no cruzamento entre as ruas Maria José e Aviador Gomes Ribeiro, na Vila Altinópolis.

Mané Losila (MDB) solicitou uma lombada na Vila Alto Paraíso, enquanto Dario Dudario (PSD) indicou a necessidade de outra na avenida José Henrique Ferraz, no Residencial Granja Cecília. André Maldonado (PP) completou a lista com um pedido para a Rua São Sebastião, no Jardim da Grama.