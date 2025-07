Ivan Canela não é mais o técnico do Noroeste

Nestes quatro jogos, foram uma vitória contra o Linense em Bauru (1 a 0), um empate com o Grêmio Prudente no Alfredão (0 a 0) e duas derrotas fora de casa, contra o Araçatuba (2 a 0) e o Monte Azul (1 a 0).

O Esporte Clube Noroeste comunica, nesta quinta-feira (10), que Ivan Canela não é mais o técnico do time na Copa Paulista Sicredi 2025. Em nota, o Norusca informa que a decisão foi tomada em comum acordo. O auxiliar-técnico permanente Pereira, ex-camisa 10 do time bauruense, assume o comando dos treinos de forma imediata, até o anúncio do novo treinador.

“O Ivan Canela é um exímio profissional, de caráter ímpar, exemplar. Ele tem nosso total respeito e a nossa torcida. Os resultados não vieram, infelizmente, e essa mudança de rumo foi necessária para ambos. A ele, todos os nossos agradecimentos e desejos de sucesso”, destacou Reinaldo Mandaliti, presidente da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Noroeste.

O treinador também comentou sobre a saída. “Infelizmente, o trabalho não andou da forma que a gente queria. É um grupo qualificado, um grupo bom, que não se encaixou dentro das ideias que a gente idealizava. Acredito que, neste momento, um comando novo, ideias novas, pode ser muito bom. Quero agradecer por toda a condição de trabalho e pela oportunidade que me deram”, destacou Ivan Canela.

Canela também registrou agradecimentos pela sua passagem no clube: “o presidente Reinaldo é uma pessoa que não mede esforços para que as coisas aconteçam, assim como o Deda e o Pereira. Agradeço também a todos os funcionários, ao staff do clube, à torcida e à própria imprensa, pelo respeito que sempre tiveram comigo e com meu trabalho”, finalizou o profissional.